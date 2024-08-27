МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

Глава МАГАТЭ заявил, что проанализирует со своими российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент в регионе.
Игнат Далакян 2024-08-27 15:27:04
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», - сказал Гросси журналистам.

По его словам, он приехал в Курчатов по приглашению президента РФ Владимира Путина, чтобы лично оценить текущую обстановку и со своими российскими коллегами найти решение в сложившейся ситуации.

Ранее во время визита Гросси в Курчатове объявили ракетную опасность. В этот момент глава МАГАТЭ находился в местной гимназии.

Глава Международного агентства по атомной энергетике прибыл в Курчатов во вторник. Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС, а также строящуюся Курскую АЭС-2. Гендиректора МАГАТЭ пригласили в Курчатов после действий ВСУ в приграничных районах Курской области.

#в стране и мире #курчатов #рафаэль гросси #курская аэс #опасность ядерного инцидента
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 