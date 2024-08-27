Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», - сказал Гросси журналистам.

По его словам, он приехал в Курчатов по приглашению президента РФ Владимира Путина, чтобы лично оценить текущую обстановку и со своими российскими коллегами найти решение в сложившейся ситуации.

Ранее во время визита Гросси в Курчатове объявили ракетную опасность. В этот момент глава МАГАТЭ находился в местной гимназии.

Глава Международного агентства по атомной энергетике прибыл в Курчатов во вторник. Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС, а также строящуюся Курскую АЭС-2. Гендиректора МАГАТЭ пригласили в Курчатов после действий ВСУ в приграничных районах Курской области.