Въезд в Курчатов, где находится Курская АЭС, ограничен из-за режима КТО

Въезд в Курчатов, в районе которого находится Курская АЭС, ограничен ввиду режима КТО. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Он отметил, что, несмотря на обеспечение безопасности электростанции, украинские боевики продолжают предпринимать попытки ворваться в город.

«В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», - написал Смирнов в Telegram-канале.

При этом он отметил, что жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в населенный пункт.

«Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда», - добавил Смирнов.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Кроме того, глава агентства сообщил, что увидел следы ударов беспилотников по объекту.