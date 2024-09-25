Актер Михайлов назвал Мадянова многогранным и талантливым

Роман Мадянов был очень глубоким и порядочным человеком. Об этом RT рассказал актер Александр Михайлов.

«Я очень люблю этого актёра, такой многогранный, талантливый», - сказал он.

Михайлов поделился, что он мечтал встретиться с коллегой. Ему это удалось в фильме «Алла-такси», где он катал его на велосипеде в большом эпизоде.

«Мы пообщались, и одного разговора достаточно было. Какая глубина внутренняя, какая-то у него очень сильная основа», - отметил актер.

Он сказал, что был в шоке и не может прийти в себя, а также выразил сожаление об уходе талантливых людей.

О смерти заслуженного артиста России Мадянова стало известно в среду, причиной ухода из жизни стала онкология. Сын актера рассказал, что тот был для него лучшим другом, а актриса Немоляева поделилась своими воспоминаниями.