Сын Мадянова: он был для меня лучшим другом

Сын заслуженного артиста России Романа Мадянова рассказал «Звезде», что тот был для него не просто отцом, а лучшим другом, с которым они были очень близки.

«Когда я еще был маленьким, мы с ним вместе играли в видеоигры, он меня возил на рыбалку. В целом мы с ним были очень близки», - поделился Роман.

По его словам, артист всем запомнится душой компании, веселым, добрым и иногда проявляющим свой сильный характер.

Роман Мадянов умер 25 сентября в возрасте 62 лет, причиной смерти стала онкология. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева также рассказала «Звезде», каким остался в ее памяти Роман Мадянов.