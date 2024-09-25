«Веселого нрава человек»: актриса Светлана Немоляева о Романе Мадянове

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе со «Звездой» рассказала, что заслуженный артист России Роман Мадянов остался в ее памяти хорошим товарищем, коллегой и артистом.

«Он был очень хороший артист. Он был довольно долго в нашем театре. Его любил Гончаров (главный режиссер театра имени Маяковского 1967- 2001 гг. - Прим. ред). Он был чудесный партнер и талантливый актер и человек. Потом он из нашего театра ушел. Видимо, его больше прельщало кино и такая большая свобода, потому что в театре был всегда очень жесткий режим», - поделилась Немоляева.

Артистка отметила, что у нее не укладывается в голове, что Роман Мадянов ушел так рано.

«Энергичный такой и моложавый, нрава веселого был всегда. Не занудный человек. А очень привлекательный», - добавила народная артистка РСФСР.

Также она выразила соболезнования семье актера.

Напомним, сегодня стало известно о смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Актер скончался в возрасте 62 года. По данным Telegram-канала Shot, причиной его смерти стал рак легких. Церемония прощания с артистом пройдет в соборе Архангела Михаила в Бронницах, похоронят артиста в селе Малахово в Раменском районе.