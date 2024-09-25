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Умер заслуженный артист России Роман Мадянов

Актеру было 62 года.
Игнат Далакян 2024-09-25 15:15:24
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress

Умер заслуженный артист России Роман Мадянов. Актеру было 62 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. 

По данным издания, причиной смерти стала онкология. Мадянову диагностировали рак верхней доли бронхов и легкого. Кроме того, в ходе обследования медики выявили образовавшиеся в почках, селезенке и печени кисты.

Артист проходил противоопухолевое лечение. В начале сентября все спектакли, где участвовал актер, отменили из-за ухудшения самочувствия. Помимо онкологии, у Мадянова диагностировали коксариоз.

Роман Мадянов родился в 1962 году. Он известен по ролям в фильмах «Левиафан», сериалам «Домашний арест» и «Солдаты». Также на счету артиста множество ролей в театре.

#актер #Трагедия #заслуженный артист россии
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