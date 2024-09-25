Умер заслуженный артист России Роман Мадянов. Актеру было 62 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, причиной смерти стала онкология. Мадянову диагностировали рак верхней доли бронхов и легкого. Кроме того, в ходе обследования медики выявили образовавшиеся в почках, селезенке и печени кисты.

Артист проходил противоопухолевое лечение. В начале сентября все спектакли, где участвовал актер, отменили из-за ухудшения самочувствия. Помимо онкологии, у Мадянова диагностировали коксариоз.

Роман Мадянов родился в 1962 году. Он известен по ролям в фильмах «Левиафан», сериалам «Домашний арест» и «Солдаты». Также на счету артиста множество ролей в театре.