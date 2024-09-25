В ФРГ сообщили о нескольких ордерах на арест по делу о «Северных потоках»

В рамках расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» выдано несколько ордеров на арест. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в правовом государстве, и затем должна быть процедура, и в конце этой процедуры выносится приговор», - цитирует ТАСС слова Хебештрайта.

Он также подчеркнул, что расследованием подрывов на «Северных потоках» снова занимается Генеральная прокуратура ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 26 сентября состоится заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках». По словам дипломата, Россия доведет до конца расследование терактов. И для этого приложит все усилия, подчеркнула она.

Напомним, что подрыв газопроводов произошел 26 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. По факту дела Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма.