МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФРГ сообщили о нескольких ордерах на арест по делу о «Северных потоках»

Представитель правительства Германии подчеркнул, что расследованием подрывов сейчас снова занимается Генпрокуратура ФРГ.
Игнат Далакян 2024-09-25 18:20:26
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress

В рамках расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» выдано несколько ордеров на арест. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в правовом государстве, и затем должна быть процедура, и в конце этой процедуры выносится приговор», - цитирует ТАСС слова Хебештрайта.

Он также подчеркнул, что расследованием подрывов на «Северных потоках» снова занимается Генеральная прокуратура ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 26 сентября состоится заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках». По словам дипломата, Россия доведет до конца расследование терактов. И для этого приложит все усилия, подчеркнула она.

Напомним, что подрыв газопроводов произошел 26 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. По факту дела Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма.

#в стране и мире #Теракт #Германия #Диверсия #подрыв #газопроводы #Северные потоки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 