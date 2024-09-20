Заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках» пройдет 26 сентября

В предстоящий четверг, 26 сентября, состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное диверсиям на газопроводах «Северные потоки». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она отметила, что наша страна доведет до конца расследование терактов и приложит все усилия для этого.

«Среди очередных шагов - запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям», - сказала дипломат.

Ранее Мария Захарова уже обращала внимание на то, что на Западе понимают, кто организатор подрыва, и поэтому пытаются создавать вбросы об украинских диверсантах-дайверах. Она отметила, что есть свидетельства в виде записей заявлений американского руководства.

Напомним, что подрыв ниток «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.