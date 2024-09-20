Axios: при ударах Израиля по Бейруту погибли 20 командиров «Хезболлы»

В результате сегодняшних ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южным районам ливанской столицы Бейрута погибли, предположительно, около 20 военных командиров шиитского военизированного движения «Хезболла», сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Тель-Авиве.

Уточняется, что они принадлежали к высшему командованию сил «Радвана» - элитного подразделения «Хезболлы». По данным израильской стороны, сегодня также был ликвидирован Ибрагим Акиль - глава командования спецопераций. Однако в Ливане пока не подтвердили эту информацию.

«Израильский чиновник назвал убийство Акиля “огромным ударом” по структуре военного командования и управления “Хезболлы”», - пишет издание.

Сообщается, что в Израиле пришли к выводу о невозможности разрешения сложной ситуации на границе с Ливаном дипломатическими методами.

Напомним, сегодня ЦАХАЛ нанес «целенаправленный» удар по столице Ливана. По данным Минздрава страны, погибли 12 человек, десятки получили ранения, некоторые из них были доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

При ударе также случилось обрушение двух жилых домов.