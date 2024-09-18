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The Times of Israel: «Моссад» заминировала тысячи пейджеров «Хезболлы»

На батареи пейджеров была нанесена взрывчатка, которая детонировала после дистанционного нагрева.
Ян Брацкий 2024-09-18 01:46:31
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

Национальная разведывательная служба Израиля (Моссад) заминировала тысячи пейджеров «Хезболлы», а затем дистанционно увеличила их температуру, вызвав детонацию. Об этом пишет газета The Times of Israel.

По информации телеканала Sky News Arabia, на батареи пейджеров было нанесено взрывоопасное вещество пентаэритриттетранитрат, более известное как PENT. Это произошло после того, как крупная партия пейджеров была перехвачена до их поставки «Хезболле».

The Wall Street Journal ранее сообщал, что некоторые члены «Хезболлы» почувствовали значительное увеличение температуры своих пейджеров и своевременно избавились от устройств, что позволило им сохранить свои жизни.

Напомним, накануне по всему Ливану раздались взрывы. В списке погибших как минимум восемь человек, порядка 4000 пострадали. В ливанском Минздраве ранее сообщили, что состояние 400 из них остается тяжелым. «Хезболла» пригрозила Израилю ответом.

#взрыв #МОССАД #Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #Пейджеры
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