МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов

Их признали объединением, в которое также входит Олег Казаков*, ранее числящийся в руководстве «Roshen».
Мария Зайцева 2024-09-23 16:04:14
© Фото: Petro Poroshenko, Globallookpress

Бывший президент Украины Петр Порошенко* и его сын Алексей Порошенко* включены в список террористов и экстремистов как объединение. Об этом следует из данных Росфинмониторинга.

«Объединение, членами которого являются: Порошенко Петр Алексеевич, родившийся 26.09.1965 г.р. в г. Болград Одесской области Украинской ССР, Порошенко Алексей Петрович, родившийся 06.03.1985 г.р. в г. Киев Украинской ССР», - говорится в сообщении.

В объединении также числится Олег Казаков*, родившийся в Санкт-Петербурге в 31.05.1967 году. По данным из открытых источников, он был в составе руководства кондитерской фабрики «Roshen», ранее принадлежащей семье Порошенко, которую затем национализировала Россия.

Ранее МВД России объявляло Порошенко в розыск, обвинив в нарушении уголовного кодекса. Затем карточка из базы ведомства пропала.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #террористы #Петр Порошенко #экстремисты #росфинмониторинг #список
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 