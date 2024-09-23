Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов

Бывший президент Украины Петр Порошенко* и его сын Алексей Порошенко* включены в список террористов и экстремистов как объединение. Об этом следует из данных Росфинмониторинга.

«Объединение, членами которого являются: Порошенко Петр Алексеевич, родившийся 26.09.1965 г.р. в г. Болград Одесской области Украинской ССР, Порошенко Алексей Петрович, родившийся 06.03.1985 г.р. в г. Киев Украинской ССР», - говорится в сообщении.

В объединении также числится Олег Казаков*, родившийся в Санкт-Петербурге в 31.05.1967 году. По данным из открытых источников, он был в составе руководства кондитерской фабрики «Roshen», ранее принадлежащей семье Порошенко, которую затем национализировала Россия.

Ранее МВД России объявляло Порошенко в розыск, обвинив в нарушении уголовного кодекса. Затем карточка из базы ведомства пропала.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.