Акции кондитерской фабрики Порошенко переданы в доход РФ

Акции кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко переданы в доход РФ. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов.

«В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Roshen"», - приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что принадлежавшее экс-президету Украины и его сыну предприятие перешло по решению суда в собственность России.

Ранее сообщалось о передаче активов Makfa государству. Минфин РФ Антон Силуанов также добавил, что их планируется в будущем продать.