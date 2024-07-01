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Акции кондитерской фабрики Порошенко переданы в доход РФ

Ранее сообщалось о передаче активов Makfa государству.
Глеб Владовский 2024-07-01 04:18:11
© Фото: Юрий Сорокин, РИА Новости

Акции кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко переданы в доход РФ. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов.

«В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Roshen"», - приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что принадлежавшее экс-президету Украины и его сыну предприятие перешло по решению суда в собственность России.

Ранее сообщалось о передаче активов Makfa государству. Минфин РФ Антон Силуанов также добавил, что их планируется в будущем продать.

#в стране и мире #Петр Порошенко #Кондитерская фабрика #передача активов
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