МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск. Его данные появилась в соответствующей базе МВД России.
«Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК», - цитирует радио Sputnik сообщение из базы розыска российского МВД.
По информации из ведомственной базы данных ясно, что он разыскивается по статье УК России, но не сказано по какой именно.
В базе министерства указано место рождения разыскиваемого лица– город Болград Одесской области Украины. Петр Порошенко занимал должность президента этой страны с 2014 по 2019 год.
Ранее в розыск были также объявлены экс-глава СБУ Наливайченко* и Владимир Зеленский.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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