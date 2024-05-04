МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск. Его данные появилась в соответствующей базе МВД России.

«Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК», - цитирует радио Sputnik сообщение из базы розыска российского МВД.

По информации из ведомственной базы данных ясно, что он разыскивается по статье УК России, но не сказано по какой именно.

В базе министерства указано место рождения разыскиваемого лица– город Болград Одесской области Украины. Петр Порошенко занимал должность президента этой страны с 2014 по 2019 год.

Ранее в розыск были также объявлены экс-глава СБУ Наливайченко* и Владимир Зеленский.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.