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МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Порошенко

По информации из базы данных ведомства ясно, что он разыскивается по статье УК России, но не сказано по какой именно.
Ирина Егорова 2024-05-04 17:05:26
© Фото: Kirill ChubotinKeystone Press Agency, Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск. Его данные появилась в соответствующей базе МВД России.

«Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК»,  - цитирует радио Sputnik сообщение из базы розыска российского МВД.

По информации из ведомственной базы данных ясно, что он разыскивается по статье УК России, но не сказано по какой именно.

В базе министерства указано место рождения разыскиваемого лица– город Болград Одесской области Украины. Петр Порошенко занимал должность президента этой страны с 2014 по 2019 год.

Ранее в розыск были также объявлены экс-глава СБУ Наливайченко* и Владимир Зеленский.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

#в стране и мире #Украина #Петр Порошенко #МВД РФ #база #Розыск
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