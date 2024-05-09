МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карточки Зеленского и Порошенко исчезли из базы розыска МВД

4 мая политики были объявлены в розыск.
Мария Зайцева 2024-05-09 17:20:42
© Фото: Mohammad Javad Abjoushak, ZUMAPRESS, Globallookpress

Карточки Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко пропали из базы данных разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

Четвертого мая оба политика появились в соответствующей базе данных. В карточках значились Владимир Александрович Зеленский, родившийся 25 января 1978 года и Петр Алексеевич Порошенко, родившийся 26 сентября 1965 года. Они разыскивались по статье Уголовного кодекса России.

Номера статей и характеры правонарушений не были указаны. 9 мая карточки из базы данных ведомства были удалены.

При этом бывший глава Службы безопасности Украины и депутат Верховной рады Валентин Наливайченко* остается в базе розыска.

* Валентин Наливайченко внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #Петр Порошенко #полиция #Розыск #МВД России
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213