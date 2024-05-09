Карточки Зеленского и Порошенко исчезли из базы розыска МВД

Карточки Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко пропали из базы данных разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

Четвертого мая оба политика появились в соответствующей базе данных. В карточках значились Владимир Александрович Зеленский, родившийся 25 января 1978 года и Петр Алексеевич Порошенко, родившийся 26 сентября 1965 года. Они разыскивались по статье Уголовного кодекса России.

Номера статей и характеры правонарушений не были указаны. 9 мая карточки из базы данных ведомства были удалены.

При этом бывший глава Службы безопасности Украины и депутат Верховной рады Валентин Наливайченко* остается в базе розыска.

* Валентин Наливайченко внесен в России в перечень террористов и экстремистов.