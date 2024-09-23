Иран может пересмотреть версию гибели Раиси после подрыва пейджеров в Ливане

Во вторник, 17 сентября, примерно в 15:30 по Восточноевропейскому времени взрывы в Ливане и Сирии заставили мир вздрогнуть и замереть, когда одновременно в ливанской столице Бейруте и в сирийской Дамаске взрываются тысячи обыкновенных устаревших пейджеров, калеча и убивая своих владельцев. В Иране на произошедшее отреагировали соответствующе, призвав пересмотреть причину гибели президента Ибрагиха Раиси в мае этого года.

Тут же возник вопрос, единственной ли была эта акция. Поползли слухи, о том, что таким же образом могли убить и иранского лидера, поскольку он тоже постоянно пользовался пейджером, а белых пятен в деле о крушении его вертолета до сих пор достаточно много.

«Не мог ли Израиль приложить руку к падению вертолета президента Ирана Раиси? После подрыва пейджеров следует пересмотреть версию убийства президента», - призвали СМИ.

В целом технологически все было исполнено достаточно просто. На плоскость находящегося внутри пейджера аккумулятора наносилось от 25 до 50 граммов взрывчатого вещества, которое идентифицировалось, как термопаста для охлаждения батареи. Ливанский эксперт по информационно-коммуникационным технологиям Амер Табиш уточнил, что батареи гаджетов начинили взрывчатым веществом.

«В определенный момент на устройства пришло сообщение, которое операционная система пейджера интерпретировала как запрос на тест батареи. Батарея нагрелась, и это тепло стало детонатором для заложенной бомбы», - уточнил он.

Очень быстро в истории со взрывами нашлись и следы спецслужб США. Работавшие в ливанском госпитале Американского университета выходцы из Соединенных Штатов 10 дней назад получили приказ - выбросить все пейджеры. По факту разведка Израиля предупредила разведку США о подготовке взрывов. Получается, Вашингтон соучастник этих терактов.

И еще одно интересное совпадение - как раз на этой неделе крупнейший американский производитель микрочипов Intel заключил контракт с Пентагоном. И самый важный сигнал, на который стоит обратить внимание, - США открыто оправдывают методы Израиля.

Пострадавших от взрывов пейджеров, а также солнечных батарей и других бытовых предметов, тысячи - покалеченные кисти рук, повреждения брюшной полости и ног, изуродованные лица. Больницы переполнены ранеными. Среди пострадавших - посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. От взрывов погибли несколько десятков человек, среди них и дети. Ливан тут же заявил, что все произошедшее - это дело рук Израиля.

Подробнее о 15-летней подготовке операции разведкой «Моссад» и о пагубном влиянии современных гаджетов на жизнь пользователей по всему миру смотрите в репортаже Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».