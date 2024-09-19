МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху выступил с первым заявлением после серии взрывов в Ливане

Глава израильского кабмина заявил, что происходящее в Ливане является частью плана по возвращению жителей севера Израиля в свои дома.
Ян Брацкий 2024-09-19 01:39:32
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал первое заявление после серии взрывов пейджеров, радиостанций и других электронных гаджетов в Ливане.

«Я же говорил: мы вернем жителей севера Израиля в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», - цитирует премьера израильский МИД.

Ситуация на израильско-ливанской границе серьезно обострилась в октябре прошлого года, после начала боевых действий в секторе Газа. ЦАХАЛ и «Хезболла» постоянно обстреливают позиции друг друга в приграничных районах. Десятки тысяч жителей Ливана и Израиля были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны линии разграничения.

В минувший вторник эскалация достигла нового уровня. По всему Ливану примерно в одно и тоже время произошла массовая детонация пейджеров, которые «Хезболла» использует для координации действий своих членов.

Позже выяснилось, что взрывчатку в мобильные устройства заложила израильская разведка «Моссад», после чего дистанционно привела ее в действие. По последней информации, жертвами операции стали 20 человек.

#МОССАД #Израиль #Хезболла #ливан #нетаньяху #взрывы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 