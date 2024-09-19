Нетаньяху выступил с первым заявлением после серии взрывов в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал первое заявление после серии взрывов пейджеров, радиостанций и других электронных гаджетов в Ливане.

«Я же говорил: мы вернем жителей севера Израиля в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», - цитирует премьера израильский МИД.

Ситуация на израильско-ливанской границе серьезно обострилась в октябре прошлого года, после начала боевых действий в секторе Газа. ЦАХАЛ и «Хезболла» постоянно обстреливают позиции друг друга в приграничных районах. Десятки тысяч жителей Ливана и Израиля были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны линии разграничения.

В минувший вторник эскалация достигла нового уровня. По всему Ливану примерно в одно и тоже время произошла массовая детонация пейджеров, которые «Хезболла» использует для координации действий своих членов.

Позже выяснилось, что взрывчатку в мобильные устройства заложила израильская разведка «Моссад», после чего дистанционно привела ее в действие. По последней информации, жертвами операции стали 20 человек.