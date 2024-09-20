МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

АВС News: операция по детонации пейджеров готовилась 15 лет

Газета New York Times ранее писала, что Израиль создал подставную компанию по производству заминированных пейджеров, которые затем поставлялись в Ливан.
Ян Брацкий 2024-09-20 02:24:35
© Фото: Khaled Habashiti XinHua Global Look Press

Операция израильской разведки по массовому подрыву пейджеров и радиостанций «Хезболлы» планировалась не менее 15 лет. Об этом американскому телеканалу АВС News на условиях анонимности сообщил источник в ЦРУ.

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на этой неделе на бойцах "Хезболлах", и подобная операция по "перехвату цепочки поставок" планировалась по меньшей мере 15 лет», - сообщил телеканал.

Напомним, в минувшие вторник и среду в разных регионах Ливана произошла детонация средств связи. По данным Минздрава страны, погибли 37 человек, более 3000 получили ранения. Сотни человек потеряли зрение или находятся в критическом состоянии.

Власти Израиля пока не подтверждали, но и не опровергали своей причастности, однако ряд СМИ сообщил, что подрыв пейджеров стал операцией «Моссад». Ее агенты заминировали сотни мобильных устройств и удаленно привели бомбы в действие.

Газета New York Times ранее написала, что для проведения операции Израиль создал подставную компанию по производству пейджеров со взрывчаткой, которые затем поставили в Ливан.

На произошедшее отреагировал российский МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала случившееся серьезным вызовом всему мировому сообществу. С ее слов, Москва рассматривает действия Тель-Авива как акт гибридной войны против Ливана и решительно осуждает кибератаку.

#МОССАД #Израиль #Хезболла #ливан #Пейджеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 