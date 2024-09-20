АВС News: операция по детонации пейджеров готовилась 15 лет

Операция израильской разведки по массовому подрыву пейджеров и радиостанций «Хезболлы» планировалась не менее 15 лет. Об этом американскому телеканалу АВС News на условиях анонимности сообщил источник в ЦРУ.

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на этой неделе на бойцах "Хезболлах", и подобная операция по "перехвату цепочки поставок" планировалась по меньшей мере 15 лет», - сообщил телеканал.

Напомним, в минувшие вторник и среду в разных регионах Ливана произошла детонация средств связи. По данным Минздрава страны, погибли 37 человек, более 3000 получили ранения. Сотни человек потеряли зрение или находятся в критическом состоянии.

Власти Израиля пока не подтверждали, но и не опровергали своей причастности, однако ряд СМИ сообщил, что подрыв пейджеров стал операцией «Моссад». Ее агенты заминировали сотни мобильных устройств и удаленно привели бомбы в действие.

Газета New York Times ранее написала, что для проведения операции Израиль создал подставную компанию по производству пейджеров со взрывчаткой, которые затем поставили в Ливан.

На произошедшее отреагировал российский МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала случившееся серьезным вызовом всему мировому сообществу. С ее слов, Москва рассматривает действия Тель-Авива как акт гибридной войны против Ливана и решительно осуждает кибератаку.