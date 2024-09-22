Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News поделился своими опасениями за безопасность членов своей семьи после двух покушений.

«Обычно я не говорю об этом, но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», - сказал экс-глава Белого дома.

Позже его штаб пояснил, что опасения Трампа связаны с «опасной и подлой риторикой» вице-президента Камалы Харрис и Демократической партии.

13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания в Трампа была выпущена пуля, которая попала ему в ухо. Стрелявшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, за пределами территории, где проходило мероприятие.

15 сентября у гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда он находился на поле. Предположительно, агент Секретной службы открыл огонь по вооруженному человеку в кустах. Случившееся расценивается как попытка покушения на кандидата в президенты.

Подозреваемому Райану Уэсли Рауту предъявили обвинения в хранении огнестрельного оружия осужденным преступником и наличии оружия со стертым серийным номером. Это 58-летний американец, который поддерживал ВСУ и бывал в Киеве после начала спецоперации.