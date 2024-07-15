Стрелка на крыше заметили до его покушения на Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп попал на первые полосы мировых СМИ после покушения на него в воскресенье.

«Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом. Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», - признался он в интервью New York Post.

После нападения Секретная служба США усилила охрану бывшего президента, сделав опеку круглосуточной.

Известно, что стрелка заметили на крыше до того, как он покусился на жизнь бывшего президента. Здание находилось за периметром митинга, и, по регламенту, охранялось не агентами секретной службы, а местными полицейскими, которых настойчиво предупреждали очевидцы.

«И мы такие: "Эй, друг, там парень на крыше с винтовкой!" и полицейские: "А? Да? Что?", словно никто из них не понимал, что происходит. И мы продолжаем: "Да вон же, на крыше! Отсюда даже видно!". И я удивился, почему Трамп до сих пор продолжает выступать и его не уводят», - поделился очевидец Грег Смит.

Затем полицейский поднялся на крышу, стрелок направил на него винтовку и офицер спустился обратно по лестнице. Все это время преступника держал на прицеле снайпер Секретной службы. После первого выстрела в Трампа он сделал ответный.

Подозреваемым в покушении на жизнь Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Известно, что он состоял в стрелковом клубе, но был исключен за плохие навыки стрельбы.

Несмотря на это, по анализам аудиоэкспертизы, Крукс успел сделать несколько выстрелов до ответного огня. CNN отметили, что первые три выстрела были сделаны из предполагаемого оружия №1, следующие пять — из предполагаемого оружия №2, а последний «акустический импульс» был произведен возможным оружием №3.

Криминалист также подтвердил, что экс-президента Штатов от стрелка отделяли чуть больше 100 метров.

Известно, что у Крукса в машине нашли взрывные устройства, а при нем была только полуавтоматическая винтовка. Таким стрелковым оружием обладают 44 миллиона американцев.

Со времени нападения президент США Джо Байден успел трижды обратиться к нации, в том числе из овального кабинета.

«Нам нужно выйти из состояния, когда мы слушаем только тех, с кем соглашаемся. В условиях разгула дезинформации, иностранные силы раздувают огонь наших разногласий, чтобы повлиять на внутренние процессы в своих интересах — не наших. Сейчас, когда так трудно достичь единства, самое важное для нас — сплочение», - заявил он.

При этом ФБР исключает версию, что Крукс был частью крупного заговора или действовал по наводке извне.

«Президент Байден лично заявил несколько дней тому назад, что "пора взять Трампа в прицел" — знаю, он сказал это в переносном смысле, но такого рода высказывания с обеих сторон неприемлемы. Нужно четко понимать: да, это часть нашей системы, у нас могут быть оживленные споры, но всему есть предел. Когда постоянно говорят, что Трамп — "угроза демократии", что "республика падет", это накаляет обстановку. Все должны понизить градус риторики», - высказался спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

В понедельник Трамп прибыл в Милуоки, штат Висконсин — один из колеблющихся штатов, где, как правило, голоса распределяются поровну. Здесь начинается съезд республиканцев, где уже официально Трамп станет кандидатом в президенты от партии. Меры безопасности усиливать не будут, но в план внесли некоторые коррективы.