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Кедми оценил операцию Израиля по подрыву пейджеров «Хезболлы»

По словам Якова Кедми, спецслужбы Израиля применяли взрывчатку в телефонах для ликвидации командиров ХАМАС много лет назад.
Ян Брацкий 2024-09-18 05:29:18
© Фото: Bilal Jawich XinHua Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Операция по подрыву пейджеров боевиков «Хезболлы» не является чем-то новым и уникальным с технической точки зрения. Подобные методы уже использовались израильской разведкой, рассказал «Звезде» политолог и бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

«Мы ликвидировали нескольких командиров ХАМАС в свое время. У них раздавался звонок, они брали телефон, говорили "алло", ну и телефон взрывался возле их голов. Так что можно это сделать в телефоне, можно это сделать в пейджере. Технически это не сложная проблема была еще 20 лет назад», - отметил Кедми.

По его словам, руководство движения «Хезболла» опасалось прослушки, поэтому выбрало пейджеры для связи и оперативного оповещения высшего и среднего командного состава.

Напомним, накануне в Ливане произошла серия взрывов. Детонировали пейджеры. Погибли по разным оценкам до 11 человек, 4000 получили различные травмы. Позже выяснилось, что устройства были заминированы агентами «Моссад» и подорваны дистанционно приблизительно в одно и тоже время.

Вашингтон поспешил заявить о своей непричастности к происходящему, а бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал случившееся опасным прецедентом.

#Израиль #Хезболла #ливан #ХАМАС #яков кедми #наш эксклюзив #Пейджеры
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