Кедми оценил операцию Израиля по подрыву пейджеров «Хезболлы»

Операция по подрыву пейджеров боевиков «Хезболлы» не является чем-то новым и уникальным с технической точки зрения. Подобные методы уже использовались израильской разведкой, рассказал «Звезде» политолог и бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

«Мы ликвидировали нескольких командиров ХАМАС в свое время. У них раздавался звонок, они брали телефон, говорили "алло", ну и телефон взрывался возле их голов. Так что можно это сделать в телефоне, можно это сделать в пейджере. Технически это не сложная проблема была еще 20 лет назад», - отметил Кедми.

По его словам, руководство движения «Хезболла» опасалось прослушки, поэтому выбрало пейджеры для связи и оперативного оповещения высшего и среднего командного состава.

Напомним, накануне в Ливане произошла серия взрывов. Детонировали пейджеры. Погибли по разным оценкам до 11 человек, 4000 получили различные травмы. Позже выяснилось, что устройства были заминированы агентами «Моссад» и подорваны дистанционно приблизительно в одно и тоже время.

Вашингтон поспешил заявить о своей непричастности к происходящему, а бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал случившееся опасным прецедентом.