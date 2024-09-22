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Израиль нанес серию воздушных ударов по 290 объектам в Ливане

В ходе нанесения ударов поражены ракетные установки «Хезболлы» и другие военные цели.
Ян Брацкий 2024-09-22 00:57:54
© Фото: Ayal Margolin XinHua Global Look Press © Видео: idfofficial, telegram

Истребители Израиля нанесли серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры «Хезболлы». Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«За прошедшие сутки поражены около 290 целей, включая тысячи пусковых установок и дополнительную инфраструктуру», - говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля продолжит нанесение ударов по целям шиитской организации для ослабления ее возможностей, уточнили в ЦАХАЛ.

Ранее власти Израиля предупредили граждан страны о возможном ракетном ударе со стороны Ливана. Уже принято решение закрыть пляжи, ограничить работу школ и различных организаций.

#Израиль #ВВС #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #ракетный удар
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