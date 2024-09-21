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В Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 лет

Оуэнса приговорили к смерти в 1999 году за убийство продавщицы магазина во время ограбления.
Владимир Рубанов 2024-09-21 08:53:59
© Фото: Jeremy Hogan Keystone Press Agency, Global Look Press

Первая за 13 лет смертная казнь посредством смертельной инъекции состоялась в пятницу в Южной Каролине, сообщает CNN. Власти привели в исполнение приговор в отношении 46-летнего Фредди Оуэнса.

Осужденного казнили с помощью пентобарбитала, который обычно используют при усыплении домашних животных.

Оуэнса приговорили к смерти в 1999 году за убийство продавщицы магазина во время ограбления в городе Гринвилл. Тогда ему было 19 лет. Кроме того, он признался, что убил сокамерника, пока ждал приговора.

За день до казни Верховный суд Южной Каролины отказался приостановить исполнение приговора, а губернатор Генри Макмастер решил не предоставлять Оуэнсу помилование, которое он запросил.

Эта казнь стала первой в штате с тех пор, как Южная Каролина преодолела проблемы с поставками смертельных инъекций. До перерыва этот штат был одним из лидеров по количеству казней преступников.

Ирен Грейвс, 41-летняя мать троих детей, работала в ночную смену в магазине в Гринвилле 1 ноября 1997 года, когда ее застрелили во время ограбления. Двое членов ее семьи присутствовали на казни и пристально смотрели на Оуэнса, который был одет в зеленый комбинезон и накрыт белой простыней.

По данным исправительного департамента, две недели назад Оуэнсу предложили выбрать между смертельной инъекцией, электрическим стулом и расстрелом. Однако решение принимала его адвокат, и она выбрала инъекцию.

В январе впервые в истории США заключенного казнили с помощью азота. Кеннет Юджин Смит был осужден за заказное убийство в 1988 году. Смит уже пережил одну попытку умертвить его с помощью смертельной инъекции. Но тогда сотрудник не смог поставить ему капельницу.

#сша #убийство #преступники #Приговор #южная каролина #Смертная казнь #осужденные #смертельная инъекция
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