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Впервые в истории США заключенного казнили с помощью чистого азота

Приговоренному Кеннету Юджину Смиту пустили азот через дыхательную маску, что спровоцировало смерть от гипоксии.
Ян Брацкий 2024-01-26 06:39:01
© Фото: Wikimedia

Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью чистого азота. О состоявшейся казни 58-летнего убийцы Кеннета Юджина Смита сообщил генпрокурор штата Стив Маршалл.

«Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», - говорится в заявлении на сайте генпрокурора штата.

Казнь при помощи чистого азота продлилась около получаса и состоялась вопреки возражениям правозащитников, ООН и многократным попыткам оспорить этот вердикт в Верховном суде.

Юджин Смит был осужден за совершение заказного убийства Элизабет Сеннетт в 1988 году. Судом присяжных Смита осудили и приговорили к высшей мере наказания. Все это время преступник ждал исполнения приговора.

#сша #казнь #Генпрокурор #Алабама #азот #Кеннет Юджин Смит
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