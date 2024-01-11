Суд разрешил провести в Алабаме первую в истории казнь через удушение азотом

Окружной судья США Р. Остин Хаффейкер отказался запретить запланированную на 25 января в Алабаме казнь Кеннета Юджина Смита посредством удушения азотом, сообщает AP. Если процедура состоится, то это будет первый в истории США случай гипоксии азотом приговоренного к смерти.

На нос и рот 58-летнего заключенного наденут маску респираторного типа, чтобы заменить газом пригодный для дыхания воздух. Это быстро приведет его в бессознательное состояние и убьет за считанные минуты. Этот метод одобрили начиная с 2018 года в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, но до сих пор не применяли. Казнь через гипоксию азотом критикуют адвокаты заключенного как жестокую и экспериментальную.

Смит - один из двух мужчин, осужденных за наемное убийство жены проповедника в 1988 году, которое потрясло небольшую общину на севере Алабамы. Заказчиком оказался муж женщины, который был по уши в долгах и хотел получить деньги по страховке. Второй осужденный по этому делу был казнен в 2010 году.

Кеннет Смит уже пережил одну попытку умертвить его с помощью смертельной инъекции. Но тогда возникли проблемы с капельницей и ничего не вышло. Адвокаты Смита утверждали, что новый протокол казни полон неизвестных и потенциальных проблем, которые нарушают конституционный запрет на жестокие и необычные наказания. Однако судья отклонил эти доводы.

Адвокаты намерены еще раз подать апелляцию на это решение. Они уже приводили мнение Американской ветеринарной медицинской ассоциации о том , что удушение азотом является приемлемым методом эвтаназии для свиней, но не для других млекопитающих, поскольку может создать «бескислородную среду, вызывающую беспокойство у некоторых видов».

Защитники Смита также утверждали, что противогаз, закрывающий нос и рот, помешает приговоренному молиться вслух или сделать заявление перед свидетелями в его последние минуты.