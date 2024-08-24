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Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь

В сентябре будет казнен Фредди Юджин Оуэнс, который в 1997 году убил продавца магазина, он может выбрать способ осуществления казни - смертельная инъекция, электрошок или расстрел.
Елизавета Кондрикова 2024-08-24 23:30:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Американский штат Южная Каролина назначил дату первой за последние 13 лет смертной казни, она пройдет 20 сентября, пишет агентство Associated Press. Речь идет о казни заключенного Фредди Юджина Оуэнса.

«Оуэнс, убивший продавца магазина в Гринвилле в 1997 году, скорее всего, будет иметь выбор умереть от смертельной инъекции, электрошока или от недавно добавленной опции расстрела», - говорится в публикации.

У Оуэнса будет неделя на то, чтобы выбрать способ осуществления смертной казни. Если он не примет решение, то его умертвят на электрическом стуле. Он также все еще может попросить помилования у губернатора штата, тогда смертную казнь заменят на пожизненное заключение в тюрьме.

Уточняется, что ранее штат был одним из лидеров по количеству смертных казней, однако некоторое время спустя их число снизилось из-за опасений фармацевтических компаний, что им придется раскрывать властям факт продажи подобного смертельного препарата. Позже в штате приняли закон, который позволял должностным лицам не раскрывать название поставщика.

В июле Верховный суд признал законной смертную казнь в Южной Каролине.

До этого казнь на территории США провели в июне текущего года, в Техасе казнили осужденного за насилие и убийство мужчину - 41-летнего Рамиро Гонсалеса. Ему была введена смертельная инъекция.

#сша #суд #южная каролина #Смертная казнь #смертельная инъекция
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