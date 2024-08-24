Южная Каролина проведет первую за 13 лет смертную казнь

Американский штат Южная Каролина назначил дату первой за последние 13 лет смертной казни, она пройдет 20 сентября, пишет агентство Associated Press. Речь идет о казни заключенного Фредди Юджина Оуэнса.

«Оуэнс, убивший продавца магазина в Гринвилле в 1997 году, скорее всего, будет иметь выбор умереть от смертельной инъекции, электрошока или от недавно добавленной опции расстрела», - говорится в публикации.

У Оуэнса будет неделя на то, чтобы выбрать способ осуществления смертной казни. Если он не примет решение, то его умертвят на электрическом стуле. Он также все еще может попросить помилования у губернатора штата, тогда смертную казнь заменят на пожизненное заключение в тюрьме.

Уточняется, что ранее штат был одним из лидеров по количеству смертных казней, однако некоторое время спустя их число снизилось из-за опасений фармацевтических компаний, что им придется раскрывать властям факт продажи подобного смертельного препарата. Позже в штате приняли закон, который позволял должностным лицам не раскрывать название поставщика.

В июле Верховный суд признал законной смертную казнь в Южной Каролине.

До этого казнь на территории США провели в июне текущего года, в Техасе казнили осужденного за насилие и убийство мужчину - 41-летнего Рамиро Гонсалеса. Ему была введена смертельная инъекция.