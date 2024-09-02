Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Bloomberg. По его мнению, таким образом Анкара пытается усилить свои позиции и влияние на международной арене, а также наладить новые связи за пределами своих традиционных союзников на Западе.

Ранее президент Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Глава государства приветствовал интерес официальной Анкары к работе объединения и пообещал всячески поддерживать желание и стремление к совместной деятельности.

Напомним, с 1 января Россия председательствует в БРИКС. Год начался с присоединения новых членов. Ими стали Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Иран и Эфиопия. В конце августа стало известно, что власти Азербайджана проявили интерес к вступлению в БРИКС.

Выступая на юбилейном парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге, Владимир Путин заявил, что действуя вместе страны объединения смогут укрепить влияние на мировые процессы и сделать мир более гармоничным и безопасным.

Кроме того, Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов формирующегося многополярного мира, который отражает интересы сторонников Москвы по всему миру.