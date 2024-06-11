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Путин провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Накануне Фидан также встретился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.
Елизавета Кондрикова 2024-06-11 20:37:13
© Фото: Пресс-служба президента России © Видео: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, прибывшим из Нижнего Новгорода, где прошел саммит глав МИД стран БРИКС.

«Мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС, безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения», - сказал российский лидер.

Отдельно Путин с удовлетворением отметил развитие двусторонних отношений Москвы и Анкары, которое происходит при администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент также отметил необходимость сотрудничества с точки зрения региональной безопасности, экономического взаимодействия и международных отношений.

Накануне Фидан провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани. В этом году Россия выступает председателем объединения.

#Турция #Владимир Путин #Хакан Фидан #встреча #президент россии #глава мид турции
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