Путин провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, прибывшим из Нижнего Новгорода, где прошел саммит глав МИД стран БРИКС.
«Мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС, безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения», - сказал российский лидер.
Отдельно Путин с удовлетворением отметил развитие двусторонних отношений Москвы и Анкары, которое происходит при администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Президент также отметил необходимость сотрудничества с точки зрения региональной безопасности, экономического взаимодействия и международных отношений.
Накануне Фидан провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.
Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани. В этом году Россия выступает председателем объединения.
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