Путин провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, прибывшим из Нижнего Новгорода, где прошел саммит глав МИД стран БРИКС.

«Мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС, безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения», - сказал российский лидер.

Отдельно Путин с удовлетворением отметил развитие двусторонних отношений Москвы и Анкары, которое происходит при администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент также отметил необходимость сотрудничества с точки зрения региональной безопасности, экономического взаимодействия и международных отношений.

Накануне Фидан провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани. В этом году Россия выступает председателем объединения.