Путин назвал БРИКС ключевым элементом многополярного миропорядка

Действуя вместе страны БРИКС смогут укрепить влияние организации на мировые процессы, сделать мир более безопасным и гармоничным. Об этом Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге. Там стартовал десятый парламентский форум БРИКС. Россия, как председатель организации в этом году попытается создать благоприятные условия для развития всех стран-участниц. Говорил президент и о становлении нового мироустройства, процесс это сложный, а ключевая роль в нем принадлежит как раз странам БРИКС.

На флагштоках перед Таврическим дворцом реют национальные флаги государств, занимающие уже треть всей суши Земли. Коллективный голос БРИКС звучит все уверенней.

«Неоднократно отмечал, что БРИКС - один из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, который во все большей степени отражает интересы и чаяния государств и глобального Юга, и Востока, и наших сторонников во всем мире, а количество их очень велико и постоянно возрастает», - заявил Владимир Путин.

Приветствуя участников международного парламентского форума, Владимир Путин озвучили ключевые принципы: уважение суверенитета, опора на демократию в международных отношениях, учет интересов друг друга. Только вот в современных геополитических условиях добиться всего этого будет на так просто.

«Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств, так называемого, золотого миллиарда. Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих, так называемых, правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал, и никто никогда не принимал. Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново - под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Прямо в лучших традициях классического колониализма», - объяснил глава государства.

Отсюда и ключевая тема форума - роль парламентов в построении того самого многополярного и безопасного мира. За выступлением Владимира Путина внимательно следит Тулия Эксон спикер парламента Танзании. Эта африканская страна не входит в БРИКС. В Петербург госпожа Эксон приехала как президент Межпарламентского союза - это организация объединяет свыше 140 стран мира. Вполне ожидаемо, что одной из тем обсуждений станет вооруженный конфликт на Украине.

«Мы надеемся на сотрудничество по самым актуальным темам, в том числе, и связанным с ситуацией на Украине. Здесь мы сможем провести дискуссии на парламентском уровне, а потом и проконсультировать свое правительство по возможным решениям ключевых проблем», - сказала президент межпарламентского союза Тулия Эксон.

Еще один пример несостоятельности утверждений о полной дипломатической изоляции России. Впервые здесь в Таврическом дворце парламентский форум БРИКС проходит в расширенном составе. Петербург принимает у себя делегации новых стран-участниц союза, которые присоединились к БРИКС в этом году: Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские эмираты.

«Мы видим как в результате действий США и их союзников оказывается негативное влияние на наши регионы. Но мы в совместном сотрудничестве с Россией смогли противодействовать этим угрозам и вызовам. У нас идет очень хорошее военно-техническое сотрудничество. Я думаю, что и по другим невоенным вопросам мы можем так же хорошо сотрудничать», - выразил надежду председатель собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

На полях форума Владимир Путин также провел двустороннюю встречу с председателем Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

«Что касается парламентского измерения нашего сотрудничества, оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным. Потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей. И решения задач, которые мы формулируем в качестве приоритетных. Это и экономика, это и гуманитарные связи. Ничто не может остаться в стороне от парламентской деятельности, потому что так или иначе требует парламентского законодательного оформления», - подчеркнул Путин.

В октябре в Казани пройдет саммит БРИКС, куда уже приглашены все лидеры его стран-участниц. Парламентский форум в Петербурге завершится в пятницу.