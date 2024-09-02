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Лавров заявил, что Дуров оказался «слишком свободным» для Запада

Министр напомнил, что по инициативе России еще 20 лет назад была начата работа по формированию правовых основ для обеспечения международной информационной безопасности.
Елизавета Кондрикова 2024-09-02 12:33:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров оказался «слишком свободным» и не прислушивался к западным советам в отношении модерации материалов, публикуемых на его платформе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя недавнее задержание Дурова во Франции.

«Все, что происходит - это не только с ним, Цукерберг (руководитель корпорации Meta*, признана в РФ экстремистской. - Прим. ред.) был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится», - добавил глава российского МИД, выступая перед студентами и преподавательским составом МГИМО МИД РФ.

Он также отметил, что Россия начала процесс по формированию правовых основ для обеспечения международной информационной безопасности еще до того, как мессенджеры стали широко используемыми, около 20 лет назад.

Напомним, основателя Telegram задержали вечером 24 августа во Франции сразу после его приземления в пригороде Парижа. По данным СМИ, его обвинили в отказе сотрудничать с французскими властями в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере.

К данному моменту бизнесмена отпустили под надзор, он не имеет права покидать территорию Франции.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Сергей Лавров #Запад #МИД РФ #информационная безопасность #Telegram #мессенджер #павел дуров
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