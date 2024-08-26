В ЕК объяснили, на каком основании Франция арестовала Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в соответствии с национальным законодательством государства, поскольку действующий в странах ЕС закон о цифровых услугах (DSA) не может применяться для арестов и уголовного преследования. Такое заявление сделали в Еврокомиссии.

В госоргане подчеркнули, что за нарушение DSA не предусмотрено уголовное преследование. Для этого используются только национальные и международные законы.

«DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов», - цитирует заявление ЕК Радио Sputnik.

Ранее бывший пресс-секретарь Дурова Лобушкин рассказал в беседе со «Звездой», почему могли арестовать бизнесмена. По его словам, Telegram оказывает огромное влияние в мире.