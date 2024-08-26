МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЕК объяснили, на каком основании Франция арестовала Дурова

Ранее сообщалось, что бизнесмен, у которого имеется французское гражданство, числился в списке разыскиваемых лиц во Франции из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
Глеб Владовский 2024-08-26 17:39:27
© Фото: lukomore. org, Global Look Press

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в соответствии с национальным законодательством государства, поскольку действующий в странах ЕС закон о цифровых услугах (DSA) не может применяться для арестов и уголовного преследования. Такое заявление сделали в Еврокомиссии.

В госоргане подчеркнули, что за нарушение DSA не предусмотрено уголовное преследование. Для этого используются только национальные и международные законы.

«DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов», - цитирует заявление ЕК Радио Sputnik.

Ранее бывший пресс-секретарь Дурова Лобушкин рассказал в беседе со «Звездой», почему могли арестовать бизнесмена. По его словам, Telegram оказывает огромное влияние в мире.

#в стране и мире #Франция #Еврокомиссия #Telegram #павел дуров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 