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Небензя: взрывы в Бейруте - провокация новой ближневосточной войны

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал взрывы пейджеров беспрецедентными с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств.
Ян Брацкий 2024-09-21 00:12:30
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Организаторы взрывов пейджеров и радиостанций в Бейруте стремятся спровоцировать «новую большую ближневосточную войну». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации», - сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

Напомним, 17 и 18 сентября произошла целая серия взрывов мобильных устройств в Бейруте. По данным Минздрава, в списках погибших 37 человек, более 3000 ранены, сотни остаются в тяжелом состоянии. «Хезболла» обвинила Израиль в причастности к кибератаке, повлекшей за собой жертвы среди членов организации и мирных жителей.

За произошедшим в Бейруте последовала серия ракетных ударов ВВС Израиля по югу Ливана. Тель-Авив заверяет, что своими атаками пытается уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы», в которой видит угрозу для себя. Бойцы исламского сопротивления напротив, считают действия ЦАХАЛ геноцидом и военным преступлением.

На этом фоне продолжаются бомбардировки столицы Ливана. Погибли восемь человек, еще 59 получили ранения.

#ООН #Ближний Восток #Израиль #провокация #ливан #ЦАХАЛ #небензя
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