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МИД РФ оценил резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине и Израилю

Голосование по данной резолюции прошло на фоне беспрецедентной эскалации насилия в зоне конфликта на Ближнем Востоке.
Елизавета Кондрикова 2024-09-19 23:01:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Резолюция Генассамблеи ООН по оккупированным территориям Палестины – важный шаг в признании незаконных действий Тель-Авива. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что это решение будет помогать усилиям по выработке мер в интересах соблюдения международного права. В итоге процесс должен помочь завершению самой длительной оккупации в современной истории.

«Исходим из того, что принятие нынешней резолюции ГА ООН стало важным шагом по признанию международным сообществом незаконного характера действий Израиля», - сказано в заявлении МИД РФ.

Голосование по данной резолюции прошло на фоне беспрецедентной эскалации насилия в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Со стороны Палестины от действий Израиля погибли более 34 000 мирных жителей  – и это только те, чьи личности удалось установить. Общее число погибших превысило 42 000.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в эту среду, 18 сентября. В ней сказано, что Израиль должен исполнить положения заключения Международного суда ООН и освободить оккупированные территории Палестины в течение 12 месяца. За резолюцию проголосовали 124 страны ООН, против – 14.

#в стране и мире #ООН #Израиль #МИД РФ #палестина #преступления
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