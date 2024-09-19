МИД РФ оценил резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине и Израилю

Резолюция Генассамблеи ООН по оккупированным территориям Палестины – важный шаг в признании незаконных действий Тель-Авива. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что это решение будет помогать усилиям по выработке мер в интересах соблюдения международного права. В итоге процесс должен помочь завершению самой длительной оккупации в современной истории.

«Исходим из того, что принятие нынешней резолюции ГА ООН стало важным шагом по признанию международным сообществом незаконного характера действий Израиля», - сказано в заявлении МИД РФ.

Голосование по данной резолюции прошло на фоне беспрецедентной эскалации насилия в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Со стороны Палестины от действий Израиля погибли более 34 000 мирных жителей – и это только те, чьи личности удалось установить. Общее число погибших превысило 42 000.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в эту среду, 18 сентября. В ней сказано, что Израиль должен исполнить положения заключения Международного суда ООН и освободить оккупированные территории Палестины в течение 12 месяца. За резолюцию проголосовали 124 страны ООН, против – 14.