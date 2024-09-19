Лидер «Хезболлы» заявил, что Израиль перешел все красные линии

Израиль переступил все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане. Об этом сегодня заявил лидер военизированной шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла.

«Противник перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане», - цитирует его слова РИА Новости.

Насрулла добавил, что произошедшее во вторник и среду является военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. По его словам, Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю.

Напомним, в Ливане в минувшие вторник и среду произошли две серии взрывов средств связи, в результате которых пострадали тысячи людей и погибли десятки. Сначала одновременно взорвались пейджеры, которыми пользовались члены «Хезболлы». На следующий день детонировали рации, ноутбуки и другие электронные гаджеты.

В Ливане считают, что за атакой стоит Израиль.