Восемь человек погибли, 59 пострадали при ударе Израиля по Бейруту

Восемь человек погибли, еще 59 получили ранения разной степени тяжести в результате израильского удара по югу ливанской столицы - Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed со ссылкой на Минздрав Ливана.

По данным ведомства, восемь ливанцев находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ранее передавали о трех жертвах и 17 раненых.

Сообщалось, что в результате израильского удара случилось обрушение двух жилых домов, экстренные службы проводят поисково-спасательные работы.

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «целенаправленный удар» по южным районам Бейрута. По сообщению агентства Reuters, целью атаки был высокопоставленный военный командир движения «Хезболла» Ибрагим Акиль.