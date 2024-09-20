Сбивший 9 человек в Благовещенске пьяный водитель получил 14 лет

Благовещенский районный суд Благовещенска приговорил к 14 годам колонии общего режима водителя Евгения Бакарюкина, который в пьяном виде сбил девять человек на тротуаре. Пятеро из них погибли. Об этом сообщила 20 сентября объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Водителя минивэна признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Ему запретили управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Бакарюкину придется возместить материальный и моральный вред потерпевшим. Сумма морального вреда шестерым потерпевшим составила 15 миллионов рублей. Иски по материальному ущербу могут быть поданы и рассмотрены в ходе гражданского делопроизводства, сказано в решении суда.

В июне в Благовещенске минивэн на высокой скорости вылетел с дороги на тротуар и сбил группу людей, а потом врезался в забор. ДТП произошло на улице Василенко при выезде из микрорайона Чигири.

От сильного удара людей разбросало по тротуару. Три человека погибли сразу, еще двое умерли позже в больнице. 59-летнего водителя задержали на месте ДТП.