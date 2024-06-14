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СК задержал водителя, который устроил смертельное ДТП в Благовещенске

Водитель микроавтобуса вылетел с дороги на тротуар и сбил группу пешеходов. В их числе были женщины и дети. Автомобиль двигался с очень высокой скоростью.
Ирина Егорова 2024-06-14 23:31:27
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Сотрудники следственного комитета в Амурской области задержали 59-летнего мужчину, который устроил смертельное ДТП в Благовещенске. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания на 48 часов, после чего в суд будет подано ходатайство для избрания меры пресечения.

«Задержан житель областного центра, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - сообщила пресс-служба регионального СК.

Микроавтобус на огромной скорости вылетел с дороги на тротуар и сбил группу людей, после чего врезался в забор. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко при выезде из микрорайона Чигири в Благовещенске.

На месте погибли три человека, включая двух несовершеннолетний, еще шесть человек госпитализированы в больницу. Водитель был пьян. Возбуждено уголовное дело.

#Амурская область #Задержание #ДТП #СК РФ #благовещенск
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