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Очевидец рассказал подробности ДТП в Благовещенске

По предварительным данным, три человек погибли, семь госпитализированы.
Владимир Рубанов 2024-06-14 15:05:07
© Фото: blaga24, Telegram

Сбивший пешеходов в Благовещенске водитель был пьян и ехал на очень высокой скорости, рассказал очевидец ДТП в Telegram-канале «Водители Благовещенска».

«На всей скорости снес всех людей, которые там были. Дети, женщины. Разбил полностью машину. Пролетел он метров 70. С такой скоростью несся, что оторвало колесо, капот, все поотрывало у него», - рассказал свидетель аварии.

Микроавтобус сбил группу людей на тротуаре на улице Василенко при выезде из микрорайона Чигири в Благовещенске. Три человека погибли, семь госпитализированы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Прокуратура Амурской области проводит проверку.

#Амурская область #ДТП #благовещенск #Пешеходы #сбил пешеходов
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