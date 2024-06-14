Очевидец рассказал подробности ДТП в Благовещенске

Сбивший пешеходов в Благовещенске водитель был пьян и ехал на очень высокой скорости, рассказал очевидец ДТП в Telegram-канале «Водители Благовещенска».

«На всей скорости снес всех людей, которые там были. Дети, женщины. Разбил полностью машину. Пролетел он метров 70. С такой скоростью несся, что оторвало колесо, капот, все поотрывало у него», - рассказал свидетель аварии.

Микроавтобус сбил группу людей на тротуаре на улице Василенко при выезде из микрорайона Чигири в Благовещенске. Три человека погибли, семь госпитализированы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Прокуратура Амурской области проводит проверку.