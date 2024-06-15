Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли в больнице

Двое пешеходов, женщина 50 лет и 15-летний подросток, пострадавших в ДТП в Благовещенске в Амурской области умерли в больнице.

«Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Амурской области.

В больнице остаются еще четыре пострадавших - двое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, двое вскоре будут переведены в отделение травматологии.

ДТП, в котором погибли три человека, включая двух несовершеннолетних, произошло в Благовещенске 14 июня. 59-летний мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и протаранил толпу пешеходов. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Водитель был пьян, возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали и поместили в изолятор.