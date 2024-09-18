Захарова назвала взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны

Россия решительно осуждает кибератаку, в результате которой произошла массовая детонация пейджеров в Ливане. Об этом сегодня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, произошедшее является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия. Москва рассматривает случившееся как акт гибридной войны против Ливана.

Мария Захарова предположила, что организаторы нападения хотят спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке.

«На фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации», - добавила дипломат.

В МИД России призвали провести всестороннее расследование преступления, а также к сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дестабилизацией обстановки в регионе.

Напомним, накануне в Ливане произошла массовая детонация пейджеров, жертвами которой стали по меньшей мере 11 человек. Порядка 4 000 получили ранения, сотни остаются в тяжелом состоянии в больницах. Движение «Хезболла» обвинило в атаке Израиль и пообещало дать Тель-Авиву ответ.