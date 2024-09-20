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Опубликованы кадры удара ВВС Израиля по ракетным установкам «Хезболлы»

Ранее лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла назвал действия Израиля геноцидом и военным преступлением.
Ян Брацкий 2024-09-20 00:29:54
© Фото: Ayal Margolin XinHua Global Look Press © Видео: idfofficial, telegram

Армия обороны Израиля опубликовала видео ударов по ракетным установкам «Хезболлы» в Ливане. По данным армейской пресс-службы, все цели шиитской группировки были успешно поражены.

«ВВС Израиля нанесли удары по примерно 100 пусковым установкам... состоящим из 1000 стволов, которые были готовы обстреливать Израиль», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Напомним, израильская сторона начала обстрел Ливана накануне вечером. Позиция Тель-Авива состоит в том, чтобы ослабить потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», в которой он видит террористическую угрозу.

Представители исламского сопротивления напротив, считают Израиль агрессором и называют его удары геноцидом, масштабным терактом и военным преступлением.

США поспешили откреститься от действий своего главного союзника на Ближнем Востоке и заявили о том, что Вашингтон не поддерживает операцию Израиля в секторе Газа и Ливане.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #ракетные удары
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