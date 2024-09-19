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Пентагон: США не поддерживают операции Израиля в Газе и Ливане

Тем не менее Вашингтон продолжит вносить свой вклад в укрепление обороноспособности Израиля, добавили в Пентагоне.
Елизавета Кондрикова 2024-09-19 22:01:23
© Фото: Taher Abu Hamdan, XinHua Globallookpress

США не поддерживают операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и Ливане, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не поддерживаем наступательные операции, вне зависимости от того, идет ли речь о северных районах или Газе», - сказала она.

По словам представителя оборонного ведомства США, страна продолжит укреплять военный потенциал Тель-Авива, однако не будет принимать участия в проводимых военных операциях. Также Вашингтон не станет отправлять в Израиль своих солдат, подчеркнула Сингх.

Напомним, сегодня ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана с целью ослабить террористический потенциал и инфраструктуру ливанского военизированного движения «Хезболла». Лидер движения Хасан Насрулла обвинил Тель-Авив в том, что он перешел все красные линии.

#сша #Пентагон #Израиль #сектор Газа #ливан #Сабрина Сингх
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