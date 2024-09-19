Пентагон: США не поддерживают операции Израиля в Газе и Ливане

США не поддерживают операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и Ливане, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не поддерживаем наступательные операции, вне зависимости от того, идет ли речь о северных районах или Газе», - сказала она.

По словам представителя оборонного ведомства США, страна продолжит укреплять военный потенциал Тель-Авива, однако не будет принимать участия в проводимых военных операциях. Также Вашингтон не станет отправлять в Израиль своих солдат, подчеркнула Сингх.

Напомним, сегодня ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана с целью ослабить террористический потенциал и инфраструктуру ливанского военизированного движения «Хезболла». Лидер движения Хасан Насрулла обвинил Тель-Авив в том, что он перешел все красные линии.