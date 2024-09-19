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Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

По данным пресс-службы израильской армии, удары осуществляются с целью ослабить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы».
Елизавета Кондрикова 2024-09-19 17:22:52
© Фото: Ayal Margolin, JINI Globallookpress

Израиль нанес удары по объектам ливанского военизированного движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, чтобы ослабить террористический потенциал и инфраструктуру "Хезболлы"», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

По данным газеты The Times of Israel, ливанские СМИ сообщают об ударах ВВС Израиля в районе Дейр-Канун-эн-Нахр на юге страны. Уточняется, что ранее начальник штаба ЦАХАЛ Герци Ха-Леви утвердил план ведения боевых действий на северном фронте - в Ливане.

Напомним, накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявлял о начале новой фазы войны и переброске сил и ресурсов на север.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #удары
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