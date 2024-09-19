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МВД: иностранцев будут проверять при въезде по фото и дактилоскопии

Сначала такой режим запустят в аэропортах Москвы и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.
Владимир Рубанов 2024-09-19 09:39:27
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

С 1 декабря иностранцев в московских аэропортах будут проверять по фото и дактилоскопическим данным, сообщил «Коммерсанту» заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. Этот порядок пока введут в экспериментальном режиме.

После того как такую процедуру отработают в столице, правительство вместе с ФСБ рассмотрит вопрос его масштабирования на все пограничные переходы, рассказал замглавы МВД.

Москву выбрали для пилотного запуска этой процедур как крупный транспортный узел. Одновременно такая же система контроля заработает на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

Горовой напомнил, что в России создадут реестр иностранцев, которые находятся в стране незаконно. Попавшие в него нелегальные мигранты не смогут жениться, пользоваться госуслугами и услугами банков, а также управлять транспортом, регистрировать собственность и оформлять детей в сады и школы.

Владимир Путин 8 августа подписал закон, который вводит в России новый правовой режим высылки в отношении нелегальных мигрантов. Он предполагает создание реестра контролируемых лиц, который будет вести МВД.

В декабре 2021 года вступили в силу положения закона, которые обязывают трудовых мигрантов и въезжающих на длительный срок иностранцев проходить дактилоскопию, фотографирование и медосмотр.

#Москва #проверка #граница #мигранты #Оренбургская область #МВД #полиция #аэропорты #дактилоскопия
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