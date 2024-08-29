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«Ъ»: для нелегальных мигрантов с 2025 года создадут реестр

По данным МВД, в России сейчас около 630 тысяч нелегальных мигрантов.
Мария Зайцева 2024-08-29 09:56:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Правительство может создать реестр контролируемых лиц с нелегальными мигрантами с 2025 года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

По подсчетам МВД, на данный момент в России около 630 тысяч нелегальных мигрантов. Источники издания сообщили, что такие цифры были названы на совещании правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой представителями ведомства.

Одной из основных тем заседания было создание реестра контролируемых лиц, который представлял бы собой базы с данными о мигрантах, чьи документы аннулировали или они истекли, а также тех, кто совершил правонарушения и должен быть выслан из страны.

Пока нормативных документов о создании реестра и его параметрах нет, как отметил на заседании замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Он дополнил, что одновременно всех внести не получится и надо сначала провести амнистию для совершивших легкие правонарушения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий полиции принимать решения о выдворении иностранцев.

#Россия #в стране и мире #МВД #татьяна голикова #правительство #Совещание #реестр #выдворение #нелегальные мигранты
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