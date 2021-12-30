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В МВД разъяснили новые правила прохождения медосвидетельствования иностранцами

Светлана Иванова
15:58 30.12.2021
Согласно законам «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», иностранцы, которые планируют долгосрочно пребывать в стране, должны будут получать в медицинских организациях справки и проходить обязательную дактилоскопию.
В МВД разъяснили новые правила прохождения медосвидетельствования иностранцами
© Фото: Пресс-центр МВД России
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В среду, 29 декабря, в России начали действовать новые правила прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования иностранными гражданами. Нововведение относится ко всем категориям иностранцев.

Так, пройти повторное медицинское освидетельствование иностранные граждане обязаны за 30 дней после истечения сроков действия медицинских документов. Причем результаты обследования необходимо предоставить в органы внутренних дел.

Регулируемый приказом Минздрава России от 19 ноября №1079н новый порядок проведения медицинского освидетельствования начнет действовать с 1 марта 2022 года.

«Минздравом России принято решение до 1 марта 2022 года внести изменения в приказ №1079н, уточнив срок, в течение которого документы действительны для их предоставления в территориальные органы МВД России, и срок действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после которого требуется повторное прохождение медицинского освидетельствования», - говорится в сообщении МВД РФ.

Согласно законам «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», иностранцы, которые планируют долгосрочно пребывать в стране, должны будут получать в медицинских организациях справки, подтверждающие отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

Также законом предусмотрено прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирование и последующая биометрическая идентификация.

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