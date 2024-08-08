Полиции разрешили принимать решения о выдворении иностранцев

Российский президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении иностранцев за пределы страны. Документ глава государства подписал в четверг, 8 августа.

Ранее выдворение назначалось судом либо сотрудниками пограничной службы. Нововведение должно сократить затраты, связанные с доставкой иностранцев в суды, и позволит оперативно удалять с территории страны приезжих, которые нарушили законодательство.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявлял, что России нужно вернуться к обсуждению миграционной политики «как можно быстрее». По его словам, нельзя делать вид, что проблемы не существует. Она есть, отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Он уточнил, что нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.