Политолог назвала мотивы для запуска импичмента Макрона

Процедура импичмента президента во Франции - долгая и сложная, и у левых партий недостаточно поддержки для этого, заявила «Звезде» Карин Беше-Головко, доктор публичного права Университета Монпелье и приглашенный профессор МГУ.

По ее словам, действительно есть проблема с назначением премьер-министра после выборов. С одной стороны, Эмманюэль Макрон не хочет признать поражение. С другой - нельзя сказать, что сейчас есть какое-то серьезное большинство в парламенте у какой-либо политической силы.

Поэтому Макрон старается избегать кандидатов, которых ему предлагали левые. Он пытается не идти явно против Национальной ассамблеи, но найти человека, с которым он мог бы работать. В то же время один из лидеров левых Жан-Люк Меланшон очень старается стать альтернативой Макрону.

«Но у него нет масштаба для этого. И нельзя сказать, что у его партии есть огромная поддержка. Так что это скорее личная политическая игра Меланшона, и это не основание для импичмента во Франции», - считает Беше-Головко.

Процедуру импичмента во Франции можно инициировать на основании серьезных проступков президента, несовместимых с исполнением им своих обязанностей.

«Я не могу сказать, что отказ от назначения Люси Касте (кандидат на пост премьера от левых партий - прим. ред.) является серьезным основанием для процедуры импичмента. И Меланшон это понимает. Он делает вид, что является оппозицией Макрона. Ему это важно для последующих выборов. Для той системы, которую олицетворяет Макрон, он не представляет вообще никакой угрозы. Это карманная оппозиция. Тот факт, что выбран такой неподходящий повод для импичмента, показывает, что это постановочная процедура», - сказала эксперт.

Меланшон предлагал проект резолюции еще в середине августа, отметила Беше-Головко. Тогда социалисты были против. 17 сентября Бюро Национального собрания Франции одобрило эту инициативу. И это только первый шаг в длинной и сложной процедуре, подчеркнула политолог.

Ранее Эмманюэль Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра Франции и назначил на этот пост представителя умеренно правых сил Мишеля Барнье. После этого левые организовали акции протеста и направили на подписание депутатам Национальной ассамблеи резолюцию об объявлении импичмента президенту.