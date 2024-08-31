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Во Франции оппозиция начала процедуру импичмента Макрону

По словам инициаторов, данное решение имеет законодательную силу согласно 68-й статье конституции страны.
Глеб Владовский 2024-08-31 15:12:27
© Фото: Yann Guillo, Keystone Press Agency, Globallookpress

Во Франции оппозиция приступила к процедуре импичмента президенту страны Эмманюэля Макрона. Такое заявление сделала глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано.

«Проект резолюции об объявлении импичмента президенту республики в соответствии со статьёй 68 конституции был направлен депутатам на подписание», - цитирует ее слова агентство Life.

Политик также подчеркнула, что Макрон не желает, чтобы левые формировали правительство. Это, по ее словам, и есть одна из причин принять решение об объявлении импичмента.

Напомним, что в ходе внеочередных парламентских выборов во Франции, проходивших с 30 июня по 7 июля 2024 года, левая фракция «Новый народный фронт» одержала победу, набрав 182 из 577 мест. На втором месте расположилась фракция «Вместе за республику», возглавляемая Макроном, со 168 мандатами.

Однако глава государства исключил возможность участия левых сил в формировании правительства, якобы, для соблюдения «институциональной стабильности». В результате, сторонники левых провели шествие на площади Республики, которые обернулось массовыми беспорядками.

#в стране и мире #Франция #оппозиция #Эмманюэль Макрон #импичмент
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