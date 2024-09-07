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Организаторы акции против Макрона насчитали 160 тысяч участников

Штаб полиции сообщил о 26 тысячах протестующих.
Владимир Рубанов 2024-09-07 20:39:00
© Фото: Mathilde Panot, Х

Демонстрация с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона собрала в Париже 160 тысяч участников, а по всей стране - 300 тысяч, заявили организаторы. Штаб полиции насчитал 26 тысяч протестующих, сообщил телеканал BFMTV.

Французы вышли на акцию против «госпереворота» Макрона. Президент назначил премьер-министром умеренно правого политика Мишеля Барнье, в то время как еще летом просил левых действовать вместе против правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

В итоге левым и Макрону совместно удалось потеснить правых во втором туре. Но потом президент отклонил программу левой коалиции и кандидатуру своих недавних политических попутчиков на пост премьера - Люси Касте. В ответ те пообещали бойкотировать любых других кандидатов и потребовали отставки Макрона.

По данным столичной префектуры, пять человек были задержаны в ходе манифестации в Париже. Радикалы из «черного блока» разбили несколько автобусных остановок, перевернули и подожгли мусорные баки.

Протестующие называли Макрона предателем, узурпатором и требовали он него «убираться».

#Франция #Париж #Мишель Барнье #Эмманюэль Макрон #Марин Ле Пен #акция протеста
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