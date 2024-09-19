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Путин собрал заседание ВПК, чтобы обсудить развитие беспилотников

Заседание Военно-промышленной комиссии России по вопросам развития беспилотных авиационных систем специального назначения проводится в Санкт-Петербурге.
Андрей Аркадьев 2024-09-19 16:15:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин собрал заседание Военно-промышленной комиссии, чтобы обсудить развитие беспилотных авиасистем специального назначения. Встреча проходит в Санкт-Петербурге сегодня, в День оружейника.

В своем вступительном слове глава государства поздравил работников отечественной оборонки с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестную работу и преданность делу.

«Предприятия ОПК работают ритмично, четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку», - сказал он.

Путин указал на кратный рост производства наиболее востребованных изделий и улучшение их тактико-технических характеристик и адаптированность с учетом боевого применения.

Ранее сообщалось, что президент прибыл на площадку ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) в Северной столице. На данном предприятии производятся беспилотники, комплексы радиоэлектронного воздействия, системы связи. Имеется собственная производственная база, позволяющая проводить и опытно-конструкторские работы, и изготовление изделий, а также их ремонт. Здесь производят знаменитые беспилотники «Орлан».

Головной офис компании располагается в Петербурге, структурные подразделения имеются в 16 регионах России.

#в стране и мире #Путин #бпла #Президент
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